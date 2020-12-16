Ученые рассказали о новом способе лечения зубов без пломб

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16.12.2020, 18:32, Разное
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Китайские исследователи нашли новый препарат, восстанавливающий зубную эмаль. Искусственный слой по составу идентичен натуральной эмали, и благодаря этому зубы можно лечить без пломбирования.
Каждый день огромное количество людей страдают от болей в зубах, от их разрушений и повреждений, которые вызвали проблемы с зубной эмалью. Доктора заявляют, что зубная эмаль – незаменимое вещество в организме, которое обладает огромной твердостью. До настоящего времени эксперты полагали, что эмаль невозможно восстановить, но теперь появилась надежда на ее регенерацию.

Развитие эмали на зубах случается в период формирования зуба благодаря клеткам амелобластом. Далее после затвердения и биоминерализации эмали, такие клетки пропадали, потому сформировавшиеся зубы не могут самовосстанавливаться. Но исследователи придумали совершенно новый жидкий препарат, который состоит из материала, воспроизводящего естественные процессы минерализации защитной оболочки зубов.

Гелеобразное вещество нанесли на эмаль, которая была повреждена, и искусственный материал сросся с остатками эмали в целую зубную оболочку, которую невозможно отличить от здорового зубного покрытия. Специалисты полагают, что подобная методика наращивания зубной эмали без пломбирования станет применять во всем мире. Эксперименты на людях планируют начинать через 1-2 года.



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