 

«Я не ожидала от жизни такого»: Анна Кошмал не сдержала слезы, вспоминая роль в «Сватах»

16.12.2020, 18:32, Разное
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Не так давно была обнародована часть интервью с Анной Кошмал о телесериале «Сваты», и актриса не сдержала слез, когда рассказывала о комедийной ленте. Она исполнила одну из главных ролей девочки, которая находилась в подростковом возрасте и имела непростой характер.
В фанатском аккаунте актеров сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент беседы, где Анна Кошмал рассказывала о съемках в телесериале, который сделал ее очень известной. Актриса призналась, что благодаря проекту получила много положительных бонусов в своей жизни, которых никак не ожидала. Она полагает, что жизнь дала ей «даже слишком много». Во время беседы также вспоминала очень личные моменты, и из-за этого на глазах актрисы появились слезы.

Откровенность Анны Кошмал растрогала поклонников, которые в комментариях написали, что расплакались вслед за актрисой. Они отметили ее актерский талант, покоривший зрителей. Подписчики ожидают продолжение любимого телесериала, но из-за эпидемии коронавируса планы изменились и работу над фильмом пришлось заморозить.



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