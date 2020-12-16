 

«Сильная женщина»: Филипп Киркоров и Ольга Бузова спели хит Аллы Пугачевой

16.12.2020, 18:32, Разное
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Ольга Бузова и Филипп Киркоров перепели известную композицию Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Поклонники раскритиковали творческий эксперимент артистов.
Для Филиппа Киркорова главной женщиной в шоу-бизнесе являлась Алла Пугачева, но в последнее время у исполнителя появилась новая фаворитка – Ольга Бузова. Артисты уже выступали вместе несколько лет назад и теперь приняли решение продолжать совместную работу. Недавно Филипп Киркоров встречался со своей молодой коллегой и встреча завершилась интересным экспериментом. Они смогли исполнить знаменитый хит Примадонны «Сильная женщина».

Артисты ограничились исполнением одного куплета и припева и остались довольными результатом. Но поклонникам исполнение не очень понравилось, в Сети возникло много критических отзывов о таком творческом эксперименте. Много критики адресовали Ольге Бузовой, считая, что она не может дотянуть до уровня Примадонны. Также фанаты не понимают, как Филипп Киркоров мог позволить себе исполнить песню Аллы Борисовны вместе с Ольгой Бузовой.



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