Украинские АЗС предоставляют сфальсифицированные паспорта качества топлива – Госэкоинспекция

16.12.2020, 18:22, Новости дня

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Сети автозаправочных станций в Украине фальсифицируют паспорта качества, которые предоставляют при проверке Государственной экологической инспекции. Об этом 16 декабря сообщила в ходе онлайн-конференции начальник отдела рыночного надзора инспекции Елена Сибелева, информирует Enkorr.

“Мы говорим о 30–40% документов, которые являются подозрительными”, – сказала она.

Сибелева утверждает, что, не имея регистрационных и разрешительных документов, “теневые” субъекты хозяйствования “просто сканируют” другие документы и показывают их проверяющим органам.

Представитель Госэкоинспекции отметила, что ее ведомство только документально проверяет топливо на соответствие качества техническим требованиям, но уже в 2021 году будут проводиться лабораторные испытания “качественной составляющей нефтепродуктов и сжиженного газа”.

По данным Enkorr, за девять месяцев 2020 года в Украине было проведено 634 проверки на автозаправочных и автогазозаправочных станциях.