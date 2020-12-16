 

Кабмин разрешил “Нафтогазу” возобновить разведку газа на Юзовском месторождении

16.12.2020, 18:22, Новости дня
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Правительство Украины 16 декабря разрешило НАК “Нафтогаз України” приобрести 100% участков у ООО “Надра Юзовская“, которое владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

В Камине подчеркнули, что это позволит Украине повысить эффективность использования недр и увеличит добычу собственного газаИз-за простоя Юзовского участка, который является крупнейши нефтегазовым участком в стране, государство не получает газ собственной добычи и дополнительные поступления в бюджет.

“Для оперативного и эффективного восстановления работ на Юзовском участке правительство решило привлечь государственную компанию НАК “Нафтогаз України”. Она сможет начать работы на участке в кратчайшие сроки, ведь уже ведет деятельность в непосредственной близости к ней, имеет соответствующий опыт и экспертизу”, – считают в Кабмине.

Юзовский участок – стратегический актив для Украины, но его разработка связана с рядом экономических и политических рисков. “Нафтогаз” является оптимальным партнером государства, который готов взять эти риски на себя и инвестировать в разведку участка, сказано в сообщении.

Площадь Юзовского участка составляет почти 7886 км². В мае 2012 года транснациональная корпорация Shell выиграла конкурс на право его разработки. В 2015 году в связи с боевыми действиями на востоке Украины и резким падением цен на нефть Shell прекратила разведработы и вышла из соглашения о разделе продукции.

После этого был проведен новый конкурс. В июле 2016 года НАК “Надра України” сообщила, что его победителем стала компания Yuzgas B.V. (Нидерланды). Агентство LIGA.net выяснило, что эта фирма была зарегистрирована в Нидерландах 14 июня 2016 года специально под разработку Юзовского участка, где, вероятно, находятся залежи сланцевого газа. 100% компании принадлежит люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению активами Emerstone Capital Partners. Обе структуры также созданы в 2016 году.

В октябре 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО “Надра Юзовская” в соглашении о разделе продукции по Юзовской газовой площади в пользу компании Yuzgas B.V. (Нидерланды).

14 декабря 2020 года “Группа “Нафтогаз” обратилась в Антимонопольный комитет Украины относительно получения разрешения на приобретение корпоративных прав на ООО “Надра Юзовская”, которое владеет правом на разработку Юзовского участка углеводородов в Донецкой и Харьковской областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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