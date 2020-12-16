Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников – опрос

16.12.2020, 18:22, Новости дня

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В президентском рейтинге действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, Зеленского поддержали бы 28% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

На втором месте – пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко. Его готовы поддержать 19,3% опрошенных.

За сопредседателя “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрия Бойко проголосовали бы 17,2% респондентов, за лидера “Батьківщини” Юлию Тимошенко – 7,7%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,8%.

Остальные кандидаты, представленные в опросе, набирают меньше 5%.

При этом 13% опрошенных не определились с выбором, а 15,3% не собираются участвовать в голосовании.

Как отмечают социологи, во втором туре президентских выборов Зеленский победил бы и Порошенко, и Бойко.

Если бы во второй тур вышли Порошенко и Бойко, победу одержал бы экс-президент Украины.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2018 жителей Украины в возрасте старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.