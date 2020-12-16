 

Помпео ушел на карантин

16.12.2020, 18:18, Новости дня
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Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, однако у него инфекцию не обнаружили, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным», – цитирует ТАСС американского дипломата. 

По его словам, Помпео будет находиться на карантине по рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. 

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон получил уведомление о необходимости самоизолироваться из-за контакта с инфицированным коронавирусом. 



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