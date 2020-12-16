 

Осложнения после COVID-19 внесли в перечень причин инвалидности

16.12.2020, 18:18, Новости дня
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Министерство труда и социальной защиты РФ дополнило перечень причин инвалидности вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) осложнениями у медработников, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить пункт 23 Порядка установления причин инвалидности… подпунктом «в» следующего содержания: дополнительная запись «вследствие развития осложнения перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» – врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу… водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию, ставшими инвалидами в результате развития осложнений перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом подчеркивается, что дополнительная запись вносится, если подтверждено, что заболевание является профессиональным.

За минувшие сутки в РФ выявлено более 26,5 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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