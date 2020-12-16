 

Times – США разрабатывают микроволновое оружие для своих истребителей

16.12.2020, 18:16, Новости дня
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Американские учёные разрабатывают новейшее оружие, которым планируют оснастить истребители — микроволновые бластеры. Они способны уничтожать цели без шума и огня, воздействуя только на их электронику, пишет The Times.


Reuters

Американские военные занялись изучением вопроса, можно ли на истребителях разместить бластеры, работающие на микроволнах и способные расплавить вражеские радары и сенсоры, пишет The Times. Как отмечает автор статьи, сама программа находится в фазе исследований, но её существование говорит о том, что в Пентагоне задумываются о весьма экзотических способах уничтожения оборонительных мощностей врага.

Как пишет издание, в последние годы американские бомбардировщики уже проводили тестовые полёты, во время которых крылатые ракеты с микроволновой начинкой «поджаривали» электронные цели на земле.

Как признают разработчики, активная научная деятельность в этом ключе ведётся, но она засекречена. При этом, по словам экспертов, подобная работа идёт и в Великобритании, и в Китае, и в России.

С помощью микроволн можно послать широкий луч энергии, например, на беспилотник, в результате получится высокомощный электромагнитный взрыв, который разрушает электронику, и беспилотник тут же падает на землю. При этом всё происходит без шума, без огня. Такое оружие уже испытывали, но ещё не применяли, пишет The Times. 



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