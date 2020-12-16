Приложения Google Phone скачали более 500 млн раз

16.12.2020, 18:14, Новости дня

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В мире приложения Google Phone установили уже более 500 миллионов пользователей. Компания-разработчик празднует этот важный юбилей.

Напомним, что еще недавно к Google Phone имели доступ только владельцы устройств Google Pixel или смартфонов, работающих на Android One. Популярности продукте придали решения китайских компаний Xiaomi и OnePlus делать предустановку Google Phone на выпускаемых гаджетах. В частности, данное ПО заменило собственные продукты производителей электроники.

Кроме того, в начале текущего года Google Phone появилось для свободного скачивания на мегапопулярном ресурсе Google Play. Так и удалось достичь такого космического результата. Теперь разработчики надеются, что вскоре число пользователей удвоится и превысит 1 миллиард человек.