 

Малькевич рассказал о получении Шугалеем временного удостоверения депутата

16.12.2020, 17:40, Разное
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Шугалей получил соответствующие документы от председателя избирательной комиссии Коми Дмитрия Митюшева. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

“Шугалей еще раз с заметным волнением в голосе поблагодарил всех, кто за него голосовал и переживал”, – написал он.

По словам Шугалея, после того, как о его участии и победе на выборах узнали тюремщики “Митиги”, условия содержания сразу же изменились.

Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прибыли в 2019 году в Ливию для проведения социологической работы. Россияне предоставили все документы и заранее предупредили Правительство национального согласия (ПНС) о своем визите. Однако их похитили боевики и поместили в неофициальную тюрьму “Митига”.

Ученые были освобождены 10 декабря 2020 года.



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