Минцифры одобрило идею прописать в законодательстве соцрекламу в Сети
16.12.2020, 17:40,
Разное
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Механизм размещения социальной рекламы на телевидении отработан – ее объем значительно вырос, отметила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова в ходе заседания думского комитета по информационной политике. “Должны появиться понятные инструменты оценки объемов размещения социальной рекламы в интернете”, – сказала она.
По ее словам, в ведомстве поддержали инициативу по созданию меморандума о социальной рекламе. Он был подписан крупными российскими IT-компаниями – “Яндекс”, Mail.ru Group, Rambler Group, а также Общественной палатой и Институтом развития интернета.
“Считаем, что некоторые подходы могут быть закреплены также и законодательно”, – сказала замглавы Минцифры.
С поддержкой законодательной проработки вопроса выступил и замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Необходимы прозрачные и равно применимые подходы для всех участников рынка, сказал он. “Также должны строго соблюдаться требования к размещаемому контенту”, – указал Субботин.
Законопроект разработают вместе с представителями интернет-индустрии. В документе пропишут инструментарий для соцрекламы в Сети. Для российских и зарубежных игроков введут равные нормы.
В сентябре “Яндекс”, Mail.ru Group, Rambler Group, Общественная палата и Институт развития интернета подписали меморандум, призванный помочь отечественным НКО продвигать общественно-полезные инициативы в Сети. Участники договорить определять объем, формат и средства распространения соцрекламы в зависимости от особенностей своих площадок.
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