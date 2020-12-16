 

Минцифры одобрило идею прописать в законодательстве соцрекламу в Сети

16.12.2020, 17:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Механизм размещения социальной рекламы на телевидении отработан – ее объем значительно вырос, отметила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова в ходе заседания думского комитета по информационной политике. “Должны появиться понятные инструменты оценки объемов размещения социальной рекламы в интернете”, – сказала она.

По ее словам, в ведомстве поддержали инициативу по созданию меморандума о социальной рекламе. Он был подписан крупными российскими IT-компаниями – “Яндекс”, Mail.ru Group, Rambler Group, а также Общественной палатой и Институтом развития интернета.

“Считаем, что некоторые подходы могут быть закреплены также и законодательно”, – сказала замглавы Минцифры.

С поддержкой законодательной проработки вопроса выступил и замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Необходимы прозрачные и равно применимые подходы для всех участников рынка, сказал он. “Также должны строго соблюдаться требования к размещаемому контенту”, – указал Субботин.

Законопроект разработают вместе с представителями интернет-индустрии. В документе пропишут инструментарий для соцрекламы в Сети. Для российских и зарубежных игроков введут равные нормы.

В сентябре “Яндекс”, Mail.ru Group, Rambler Group, Общественная палата и Институт развития интернета подписали меморандум, призванный помочь отечественным НКО продвигать общественно-полезные инициативы в Сети. Участники договорить определять объем, формат и средства распространения соцрекламы в зависимости от особенностей своих площадок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

07.08 / «Нам сегодня годик!»: Эммануил и Ирина Виторган празднуют именины младшей дочки

11.08 / Мнение: Беларуское противостояние…

08.11 / Стас Михайлов рассказал, как лечился от коронавируса

04.10 / Мнение: Карабахский парадокс…

27.10 / О чём грустит Ксения Бородина? – Личное мнение

09.10 / В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей

02.12 / Мнение: “Восемь сотен”

01.08 / Разработчики RPCS3 объявили о запуске приватного сервера-эмулятора PlayStation Network

23.09 / Мнение: Ведёт ли борьба с богатыми к богатству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска