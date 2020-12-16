Любовь Успенскую уличили в хвастовстве из-за домашнего фото в шубе

16.12.2020, 17:38, Разное

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Популярную российскую певица Любовь Успенскую поклонники уличили в хвастовстве. Они не поняли, зачем для домашнего снимка королева отечественного шансона надела дорогостоящую шубу.

В социальной сети Instagram Любовь Успенская обнародовала фото с блогером Идой Галич. Поклонников удивил внешний вид российской исполнительницы. Она предстала в кадре в коротком платье, шубе, капроновых чулках и высоких черных сапогах.

Преданные фанаты написали знаменитости множество комплиментов. Хейтеры, в свою очередь, раскритиковали образ Любови Успенской. Они предположили, что артистка начала мерзнуть даже дома, поэтому надевает меховое изделия. Нашлись и те, кто посчитал, что певица просто решила похвастаться дорогостоящей шубой.

На самом деле знаменитости снимали новогоднее видео. Для того, чтобы ролик получился эффектным, им нужно было быть в определенных образах.