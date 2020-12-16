 

“Баня, массажи и рыбалка”: София Ротару раскрыла секреты красоты

16.12.2020, 17:38, Разное
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Певица София Ротару раскрыла свои секреты красоты. В 73 года ей помогает оставаться молодой регулярное посещение бани, походы к массажисту и любимая рыбалка.
София Ротару старается придерживаться здорового образа жизни. Недавно певица посетила съемки «Песни года», где покорила всех своей красотой. Все начали обсуждать цветущий внешний вид знаменитости. Сама же артистка уверена, что у нее прекрасная генетика.

София Ротару старается следить за здоровьем и внешним видом, последний она и вовсе считает визитной карточкой. Косметолог Марта Орлова убеждена, что певица обращалась к пластическим хирургам во время недавнего визита в Германию. Однако никакие радикальные изменения в ее внешность не были внесены. Эксперт заявила, что хирурги поработали над областью возле глаз и над овалом лица в целом. Манипуляции были произведены настолько аккуратно, что практически невозможно заметить результат пластической операции.

Напомним, что из-за политической ситуации София Ротару почти два года не выступала в России. На этот раз она решила не пропускать съемки «Песни года». Сейчас артистка довольно редко выходит на сцену, все свободное время знаменитость посвящает семье.



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