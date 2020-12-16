Косметолог Елена Секирина рассекретила пластику Ларисы Долиной

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16.12.2020, 17:38, Разное
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Косметолог Елена Секирина раскрыла секрет красоты популярной российской певицы Ларисы Долиной. Она считает, что артистка преобразилась благодаря пластическим операциям.
Недавно Лариса Долина вновь начала активно выступать. Она появилась на премии «Золотой граммофон» в новом образе. Коллеги по цеху и поклонники оценили ее заметно помолодевший внешний вид.

По словам Елены Секириной, у Ларисы Долиной радикально трансформировалось лицо. В частности, поменялся овал, пропал второй подбородок, разглажены морщины. Все эти признаки говорят о том, что знаменитость обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать подтяжку лица.

Косметолог считает, что в таком возрасте «свежесть» можно поддерживать посредством различных уколов красоты. Специалист также отметила, что у Долиной увеличились губы посредством инъекций.

Секирина уверена, что такого результата нельзя было достигнуть только ботоксом. Некоторые артисты отказываются от него, чтобы сохранить природную мимику.



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