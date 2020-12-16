Кабмин согласовал кандидатуры глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

16.12.2020, 17:28, Новости дня

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Кабинет Министров Украины сегодня, 16 декабря, согласовал кандидатуры Александра Старуха и Андрея Бойчука на должности председателей Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций (ОГА). Такое решение министры приняли на заседании, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Представляя свою кандидатуру 47-летний Старух сказал, что на государственной службе “человек не новый”. Он работал в секретариате президента Украины с 2005 по 2010 год. В службе региональной политики прошел путь от инспектора до руководителя, а с 2008 по 2010 годы возглавлял Запорожскую ОГА.

По информации Liga.net, чиновник преподавал в Запорожском государственном университете и получил степень кандидата исторических наук. С 2015 по 2020 год Старух был депутатом областного совета от партии “Батькивщина”.

Осенью 2012 года он баллотировался в Верховную Раду Украины седьмого созыва от партии “Батьківщина” по одномандатному округу №75 в Запорожской области, но проиграл регионалу Сергею Кальцеву.

Первыми шагами на должности Старух назвал решение кадровых вопросов составе. По его словам, в Запорожской ОГА почти полгода нет начальника департамента образования.

Старух в случае свого назначения станет третьим губернатором Запорожской области за 2020 год. Ранее на этой должности работали Виталий Туринок (С 5 сентября 2019 по 11 июня 2020-й) и Виталий Боговин (с 11 июня 2020-го).

Претенденту на должность главы Ивано-Франковской ОГА 44 года, его зовут Андрей Бойчук. Рассказывая о себе министрам он отметил свой 13-ти летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе. Бойчук сказал, что в последние годы занимался помощью армии и волонтерской деятельностью. Своим приоритетом он назвал борьбу с коронавирусом, в том числе с привлечением представителей бизнеса и налаживание сотрудничества “центра с местным самоуправлением”.

По информации городского портала “Місто”, Бойчук почти 10 лет жил в Киеве, а перед этим 8 лет – в Одессе. С начала пандемии коронавируса он основал Благотворительный фонд “Центр волонтерских инициатив”, который занимался изготовлением спецодежды и передавал его медицинским учреждениям и полиции области.

Бойчук работал в газотранспортной сфере в разных филиалах управления магистральных газопроводов ОАО “Укртрансгаз”. Работал в Одесской области, Киевской и Ивано-Франковской на различных должностях от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в департаменте капитального строительства, ремонта и МТП “Укртрансгаза”.