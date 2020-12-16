 

Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото

16.12.2020, 17:28, Новости дня
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Украинская певица Тина Кароль 16 декабря на своей странице в Instagram разместила фото обложки своего нового “Юбилейного альбома”, записанного в жанре мюзикла.

Премьера альбома состоится 18 декабря на платформе Spotify. 

Для обложки альбома певица снялась обнаженной. Она позирует в кадре, скрестив ноги и прикрыв руками грудь.

“Юбилейный альбом” состоит из знаковых хитов, запись которых состоялась во время  юбилейного тура. Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта”, – говорится в анонсе. 

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Тина Кароль в 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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