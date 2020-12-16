 

Зеленская: Мужу советы даю постоянно, президенту – никогда

16.12.2020, 17:28, Новости дня
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Первая леди Украины Елена Зеленская не вмешивается в политику, но Офис президента посещает, рассказали собеседники “ВВС Україна”. 

Журналисты спросили Зеленскую, как часто она дает советы своему мужу – президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

“Как мужу – постоянно. Как президенту – почти никогда. Как мой муж – он всегда прислушивается, а у президента для этого есть советники”, – ответила первая леди. 

По данным собеседников “ВВС Україна” в Офисе президента, Зеленский “очень уважает” мнение жены. 

“Она не дает советы, но может озвучить свое мнение. При этом очень корректная в своих высказываниях. И я не думаю, что комментирует какие-то политические решения. В частности, публично. Никогда”, – рассказал собеседник издания. 

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил, что при нем Зеленская “никогда не влезала в управление государством”. 

“Нет. Лена очень имеет большое влияние, но это влияние – оно не распространяется… не распространяет она сознательно. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Наверное, где-то я ошибаюсь”, – сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что больше всех президент прислушивается к жене. 

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. 

Первая леди занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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