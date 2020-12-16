У 70% детей в детдомах Украины задержка развития из-за отсутствия надлежащего ухода – исследование

16.12.2020, 17:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У 70% детей в детдомах Украины фиксируется задержка развития из-за отсутствия надлежащего ухода. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили в международной благотворительной организации “Надія і житло для дітей”.

Организация провела исследование состояния 415 детей в пяти домах ребенка, функционирующих в Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Фото предоставлено организацией “Надія і житло для дітей”

“Ранний период – время огромных возможностей, которые ребенок может потерять навсегда, если не получает любви и индивидуальной опеки, которые так необходимы ему для выживания и развития. Исследования в области нейронаук показывают, что на формирование мозга влияют не только генетические факторы, но и жизненный опыт и среда, в которой растет ребенок. Это и правильное питание, и чувство безопасности, важные для раннего возраста игры, а также адекватная коммуникация. А в доме ребенка, к сожалению, никто из персонала не в состоянии заменить ребенку маму и дать ему такие важные вещи, как тактильная близость, забота или эмоциональный контакт. Именно поэтому дети начинают отставать в развитии”, – отметила директор регионального офиса “Надія і житло для дітей” Галина Постолюк.

Фото предоставлено организацией “Надія і житло для дітей”

Исследование также выявило, что 68% детей имели несоответствующее их потребностям и состоянию здоровья питание. В большинстве случаев не был установлен диагноз “белково-энергетическая недостаточность” и, соответственно, необходимую коррекцию питания детям не проводили. В связи с этим 58,6% детей имеют задержку роста, 20,2% – недостаточную массу тела.

Фото предоставлено организацией “Надія і житло для дітей”

По данным медицинской документации домов ребенка, полностью “здоровыми” оказались только 3,4% детей. Но анализ выявил у детей “мифические” диагнозы, в некоторых случаях – неполную информацию о состоянии здоровья, особенно в плане неврологических диагнозов. В итоге оказалось, что количество здоровых детей составляло 67,6%, они имели только задержки в развитии из-за места, в котором оказались.