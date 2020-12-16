Украина продлила действие пошлин на российский уголь
16.12.2020, 17:24,
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Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России.
«Заменить слова и цифры «31 декабря 2020 года» словами и цифрами «31 декабря 2021 года», – говорится в постановлении, передает РИА «Новости».
Напомним, с начала мая Украина ввела в действие специальные пошлины в размере 65% на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла. Эту меру ввели для защиты внутреннего рынка.
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