Названа причина роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

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16.12.2020, 17:24, Новости дня
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Рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге мог произойти из-за культурно-массовых мероприятий в конце ноября, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе COVID-2019.

«После стабилизации эпидемиологического процесса на 48-49-х календарных неделях отмечается рост распространения новой коронавирусной инфекции в течение всей 50-й и в начале 51-й недель. Наиболее вероятными причинами этого роста, учитывая время инкубационного периода, могли быть проводимые в конце ноября культурно-массовые мероприятия в Санкт-Петербурге (спортивные события, концерты)», – приводит РИА «Новости» сообщение совета.

Отмечается, что в связи с введенными ограничениями по предотвращению массового скопления людей в городе ожидается стабилизация ситуации. 

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о готовности провести плановую вакцинацию от коронавируса, в город уже поступило 5,5 тыс. доз вакцины.

Вместе с тем в городе с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск).



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