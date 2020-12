Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта, которого встретила на сайте знакомств

16.12.2020, 16:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В начале этого года Лана Дель Рей рассталась с полицейским и звездой реалити-шоу Шоном Ларкиным после нескольких месяцев романа и о новых отношениях официально не объявляла. Тем неожиданнее стала новость о ее помолвке. Сначала певица появилась на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show with Jimmy Fallon, где исполнила композицию Love You Like A Woman. Поклонники не могли оторвать взгляд от нового украшения, сверкавшего на левой руке Ланы, социальные сети переполнились комментариями о возможной помолвке, и чуть позже инсайдер подтвердил журналу People эту новость. Лана действительно помолвлена с 31-летним музыкантом Клайтоном Джонсоном.

Лана Дель Рей с обручальным кольцом на шоу Джимми Фэллона Как именно, где и когда Клайтон сделал певице предложение руки и сердца, пока остается в тайне, но известно, что познакомились молодые люди на сайте знакомств. Фанаты выяснили, что Лана и Клайтон подписались на страницы друг друга в Instagram еще в августе, и с тех пор певица иногда появлялась в аккаунте музыканта.

Клайтон Джонсон

Лана и Клайтон вместе отпраздновали Хэллоуин

Отметим, что Клайтон Джонсон раньше пел в группе Stereo Skyline, которая выступила на разогреве у таких известных коллективов, как Good Charlotte, Third Eye Blind и Boys Like Girls. Затем он присоединился к своим братьям и создал группу The Johnsons, в которой выступал в качестве гитариста и вокалиста.