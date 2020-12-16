Тихановская попросила помощи у Германии: Насилие режима Лукашенко не знает границ

16.12.2020, 16:46, Разное

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Этот визит в ФРГ стал вторым за последние три месяца. В беседе с журналистами Светлана Тихановская пояснила, что приехала просить о помощи у Запада. Если раньше оппозиционер была уверена, что белорусы смогут сами победить режим президента Александра Лукашенко, то теперь на ее надеждах поставлен крест.

По словам Тихановской, насилие режима не знает границ. Глава республики и его сторонники не чураются никаких способов давления на обычных граждан. Политик сравнила власти с террористическими группами, которые держат весь народ в страхе. “Нам нужна помощь за пределами страны”, – подчеркнула она.

Белорусский оппозиционер сообщила, что открыта к диалогу и даже обращалась за поддержкой к России. Евросоюз пообещал предоставить ей открытую платформу для переговоров. Тихановская отметила, что за столом переговоров также должны быть лидеры Литвы, Польши, Украины.

“Мы не хотим в кулуарах о чем-то договариваться”, – заявила Тихановская.

Политик добавила, что белорусы должны сами определить свою судьбу. По мнению оппозиционера, Россия может сыграть только роль посредника. Светлана Тихановская с сожалением отметила, что никаких официальных контактов с Москвой у нее пока не было.

Выборы президента Белоруссии прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Политик набрал большинство голосов – 80%. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Через несколько дней после оглашения итогов голосования она покинула страну.