“2020 стал переломным”. Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
16.12.2020, 16:34,
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Украинская фольклорная группа Yuko 16 декабря на своей странице в Instagram объявила о распаде спустя четыре года с момента создания коллектива.
“2020 год стал переломным и наши пути стали расходиться. Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное, больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы”, – говорится в публикации.
Участники группы Юлия Юрина и Стас Королев заявили, что после распада группы будут заниматься музыкой отдельно.
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“На прощание представляем последнюю песню группы “Можна, да можна”, – написали артисты. Прощальная композиция Yuko размещена на YouTube-канале коллектива.
ВИДЕОВидео: YUKO / YouTube
Группа Yuko была создана в 2016 году по инициативе музыканта Ивана Дорна, который предложил своим подопечным на шоу “Голос країни 6” Юлии Юриной и Стасу Королеву создать дуэт. За годы существования музыканты выпустили два студийных альбома и два мини-альбома.
В 2019 году группа стала финалистом нацотбора на “Евровидение”.
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