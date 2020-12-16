“2020 стал переломным”. Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио

16.12.2020, 16:34, Новости дня

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Украинская фольклорная группа Yuko 16 декабря на своей странице в Instagram объявила о распаде спустя четыре года с момента создания коллектива.

“2020 год стал переломным и наши пути стали расходиться. Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное, больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы”, – говорится в публикации.

Участники группы Юлия Юрина и Стас Королев заявили, что после распада группы будут заниматься музыкой отдельно.

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Публикация от YUKO (@yukoua)

“На прощание представляем последнюю песню группы “Можна, да можна”, – написали артисты. Прощальная композиция Yuko размещена на YouTube-канале коллектива.

ВИДЕОВидео: YUKO / YouTube

Группа Yuko была создана в 2016 году по инициативе музыканта Ивана Дорна, который предложил своим подопечным на шоу “Голос країни 6” Юлии Юриной и Стасу Королеву создать дуэт. За годы существования музыканты выпустили два студийных альбома и два мини-альбома.

В 2019 году группа стала финалистом нацотбора на “Евровидение”.