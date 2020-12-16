Белорусской оппозиции вручили премию имени Сахарова

16.12.2020, 16:34, Новости дня

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16 декабря в Европейском парламенте прошла церемония вручения премии имени Сахарова “За свободу мысли”, победителями премии в этом году стали лидеры белорусской оппозиции. Об этом написал Telegram-канал белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

На вручении премии присутствовали Тихановская, оппозиционерка Вероника Цепкало, сестра арестованной в начале сентября оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич, глава правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий, представитель Координационного совета Ольга Ковалькова, оппозиционер Сергей Дылевский, основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило и другие. Нобелевский лауреат, член координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич приняла участие во вручении удаленно.

Тихановская, выступая в Европарламенте, сказала, что у нее одно желание – чтобы все находящиеся в заключении или изгнании, могли вернуться домой. Об это сообщил ее Telegram-канал.

“Нельсон Мандела, получивший премию в 1988 году, сказал: “Я понял, что мужество – это не отсутствие страха, а победа над ним”. Он считал, что храбрыми являются те, кто побеждает свой страх. Только объединившись, мы сможем полностью победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь. У каждой страны свой путь к демократии. Это – наш. Жыве Еўропа! Жыве Беларусь!”, – отметила оппозиционерка.

С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Она названа в честь ученого-физика Андрея Сахарова, который в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

О том, что премию Сахарова присудили белорусской оппозиции, 22 октября сообщил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.