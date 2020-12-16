Раскрыта стоимость разработки и производства самолета Ил-114-300

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16.12.2020, 16:30, Новости дня
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Финансирование разработки и производства нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 составило 25 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В общей сложности на сегодняшний день направлено 25 млрд рублей на финансирование НИОКР и подготовку производства, включая двигатель ТВ7-117СТ-01», – цитирует РИА «Новости» Мантурова.

По его словам, всего по программе планируется производство и реализация до 100 воздушных судов типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт.

В среду самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Разработчиком самолета является Авиационный комплекс имени Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех»)».

Ил-114-300 – самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно.



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