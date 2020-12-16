В Москве обеспокоились ситуацией с американским ядерным оружием в Европе

16.12.2020, 16:30, Новости дня

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Ситуация вокруг американского ядерного оружия в Европе вызывает озабоченность с точки зрения жизнеспособности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что ядерные миссии НАТО «прямо противоречат основополагающим положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, статья 1, статья 2», передает РИА «Новости».

Также «неядерные страны, где складируется ядерное оружие, фактически нарушают свои соглашения о гарантиях с МАГАТЭ».

«Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯЭ и уставленного им нераспространенческого режима», – добавила она.

Представитель МИД указала, что данный аспект приобретает особое значение в свете предстоящей в следующем году конференции по рассмотрению действия этого договора.

«Мы убеждены, что у этой проблемы, а мы квалифицируем ее как очень серьезную, имеется только одно реалистичное решение, оно предусматривает возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США, ликвидацию инфраструктуры, которая позволяет обеспечивать хранение, обслуживание и быстрое развертывание оружия в европейских страна НАТО, также отказ от проведения тренировок и учений, связанных с подготовкой применения этого оружия личным составом вооруженных сил неядерных стран альянса», – подчеркнула Захарова.

Ранее страны НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия. Там считают, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) противоречит существующей архитектуре разоружения.

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года, документ ратифицировали 50 стран.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против ДЗЯО, в российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что договор не учитывает ключевые проблемы по ядерному разоружению.

Позже РФ еще раз подтвердила свою позицию по ДЗЯО.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.