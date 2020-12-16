Москва опередила Брюссель в гонке за вакциной, но россияне не спешат прививаться

16.12.2020, 16:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия стала первопроходцем в сфере вакцинации от коронавируса, пишет Der Standard. Москва уже в начале декабря превратилась в «пилотный регион», где можно было привиться от болезни. Но не все русские рвутся в «пионеры вакцинации». Мало того что «Спутник V» доступен пока что только для врачей и учителей, также среди граждан страны распространено скептическое отношение к прививкам, отмечает автор статьи Андрэ Баллин.



Reuters

Пока Европа ещё готовится к вакцинации от COVID-19, РФ уже стала первопроходцем в этой сфере, пишет Der Standard. Москва же выступила «пилотным регионом». Уже с 5 декабря там можно было привиться от коронавируса с помощью «Спутника V». Впрочем, желающих пока что не так много, отмечает автор статьи Андрэ Баллин. И связано это не только с тем, что на данный момент вакцину получают врачи и учителя, но и с распространённым в стране скептическим отношением к вакцинации.

По результатам опросов, в октябре от коронавируса привиться были готовы только 23%, продолжает издание. Теперь же число выросло до 42%, но всё же это меньше половины населения. Тем временем в стране продолжает бушевать эпидемия. Число заражений всё ещё высоко. И вообще РФ сильно пострадала от коронавируса, подчёркивает Баллин. По сравнению с Западной Европой страна не так глубоко интегрирована в систему мировой торговли и туризма, поэтому в начале пандемии у неё было несколько недель форы. Но тем не менее число заражений в РФ достигло на данный момент 2,7 млн, смертей — 47 тыс. К концу октября избыточная смертность составила 164 тыс., 90% из которых объясняют последствиями пандемии.

В связи с происходящим глава небольшой IT-компании в Москве Вячеслав решил стать «пионером вакцинации», чтобы защитить своих престарелых родственников. Он смог получить прививку, хотя не работает врачом или учителем, что свидетельствует о не слишком жёстком контроле в больницах. Вакцина произвела нужный эффект. Иммунная система отреагировала быстро и активно. Уже к вечеру после укола температура тела поднялась до 39 °С. На следующий же день она опустилась до 37 °С, а на третий день он уже чувствовал себя нормально. Вторая прививка назначена на конец года. И даже если это означает, что он не сможет выпить шампанского на праздниках, зато он увереннее вступит в 2021 год, рассуждает Вячеслав.