 

Fox – на авиабазе США в Германии сработал ложный сигнал тревоги во время учений российского флота

16.12.2020, 16:28, Новости дня
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На авиабазе США в Германии ложно сработал сигнал тревоги о ракетной атаке, пишет Fox News со ссылкой на пресс-службу базы Рамштайн. Как отмечает телеканал, вероятным поводом для срабатывания системы предупреждения стал учебный запуск четырёх российских баллистических ракет из акватории Охотского моря.


Reuters

На американской авиабазе Рамштайн в Германии сработала ложная тревога об угрозе ракетного удара, пишет Fox News.  

По словам источников, знакомых с произошедшим в субботу 12 декабря инцидентом, личный состав базы, где находится штаб командования ВВС США в Европе, по громкоговорителям оповестили о «воздушной атаке» и необходимости «найти укрытие». В связи с этим на некоторое время там воцарилась «неопределённость» относительно характера запуска, пока не прозвучал сигнал отбоя.

«Сегодня командный пункт авиабазы Рамштайн получил уведомление через систему оповещения о запуске ракет в Европе. Командование в соответствии с порядком действий своевременно и точно уведомило военных в городе Кайзерслаутерн», — гласит официальное заявление.

При этом в пресс-службе авиабазы отметили, что «позже запуск ракет был признан частью учений, а не реальной угрозой», поблагодарив сотрудников командования за своевременное и точное реагирование.

Как отмечает Fox News, что стало точным поводом для срабатывания системы предупреждения о ракетной атаке, пока неясно. Тем не менее, согласно заявлению Министерства обороны России, в субботу в рамках боевой подготовки атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» выполнил пуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону на северо-западе России.



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