Помпео — Лаврову – РФ «сеет раздор» в Средиземноморье и «переписывает историю»

16.12.2020, 16:28, Новости дня

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Глава американского Госдепа Майк Помпео резко отреагировал на комментарии своего российского коллеги Сергея Лаврова о том, что США в рамках своих «политических игр» мешают урегулированию ливийского кризиса, пишет The Washington Times. Помпео заявил, что Вашингтон делает всё возможное для прекращения ливийского конфликта мирным путём, а вот Москва сеет раздор и в Ливии, и во всём Средиземноморском регионе, параллельно занимаясь «переписыванием истории».



Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник в «жёстком официальном заявлении» обвинил Россию в том, что она «сеет хаос, распри и раздор» в Средиземноморском регионе для продвижения своих геополитических интересов, пишет The Washington Times. По данным издания, господин Помпео также раскритиковал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, подчеркнув, что своими недавними публичными заявлениями о том, будто Америка целенаправленно препятствует назначению нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии и играет в политические игры, российский чиновник «перешёл черту».

«То, что господин Лавров вновь искажает факты и пытается переписать историю — печально и неконструктивно», — заявил Помпео, добавив, что, по его мнению, назначению спецпредставителя помешала как раз Москва при поддержке Пекина. «Если кто-то и играет в политические игры и пытается затормозить урегулирование региональных конфликтов, то это Россия», — цитирует главу Госдепа The Washington Times.

Средиземноморье «ещё с тех времён, когда не были достроены египетские пирамиды», периодически становится «геополитической горячей точкой», и в последние годы регион вновь превратился в «море раздора и нестабильности», где за влияние, ресурсы и стратегическое преимущество соперничают многие страны, включая Россию, Китай, Турцию и Израиль, констатирует обозреватель WT. Как подчёркивает журналист, Москва, которая выступает «одним из наиболее агрессивных» региональных игроков, вначале проявила себя в Сирии, а позднее — в Северной Африке, где вот уже больше года проводят операции российские «наёмнические организации», а Кремль, по некоторым данным, планирует создать военную базу у богатого нефтью ливийского побережья.

В своём последнем заявлении Помпео резко раскритиковал действия Москвы в Ливии, говорится в материале WT. «В Ливии РФ поддержала штурм столицы Триполи, в результате чего гибли мирные жители, а попытки ООН принести мир в страну были подорваны», — приводит газета слова американского чиновника. По его словам, Москва «продолжает угрожать стабильности всего Средиземноморья, при помощи различных приёмов распространяя дезинформацию, подрывая национальный суверенитет и сея хаос, распри и раздор по всему региону».

«В Сирии РФ поддерживает режим Асада, инициированная которым война против собственного народа усугубила нестабильность в регионе, привела к затяжному гуманитарному кризису и превратила половину населения страны в беженцев, — также заявил Помпео. — Греция, как мы могли наблюдать, выслала ряд российских дипломатов в 2018 году за попытки предотвратить заключение Преспанского соглашения и вмешательство в дела греческой православной церкви. Состоятельные россияне, многие из которых имеют связи в Кремле, отмыли многие миллиарды долларов через Кипр и Мальту, искалечив внутренние рынки этих стран и распространив там коррупцию».

Глава Госдепа подчеркнул, что комментарии господина Лаврова неправильно отражают роль США в Ливии, отметив, что целью Вашингтона «остаётся приведение сторон ливийского конфликта к инклюзивному политическом урегулированию на основе диалога при поддержке ООН». «США в сотрудничестве с партнёрами по Совету Безопасности ООН укрепили систему ООН и создали позицию спецпосланника ООН и дополнительный пост координатора Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в рамках продления мандата МООНПЛ в 2020 году, — напомнил Помпео. — А вот РФ и Китай стали единственными членами Совбеза, которые в ходе голосования по резолюции совета о продлении мандата МООНПЛ воздержались».