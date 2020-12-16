Александр Петров, Стася Милославская, Виктория Исакова и другие гости премии “Событие года”

16.12.2020, 15:58, Разное

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Церемония вручения премии “Событие года” прошла в десятый раз, открыли ее главный редактор журнала “КиноРепортер” Мария Лемешева и актер Вячеслав Манучаров. Среди гостей вечера были замечены Александр Петров, Стася Милославская, Виктория Исакова, Светлана Иванова, Роман Курцын, Александра Урсуляк, Мария Андреева, Анна Чурина, Елена Захарова, Ирина Гринева и Максим Шабалин, Дарья Повереннова, Наташа Меркулова и Алексей Чупов, Илья Бачурин, Лариса Вербицкая и другие.

Виктория Исакова Светлана Иванова Стася Милославская Антон Хабаров Вячеслав Манучаров и Мария Лемешева

Победы в номинации “Актриса года” удостоилась Виктория Исакова, сыгравшая романтическую героиню в лирической черно-белой “Нежности”, чемпионку по фридайвингу в спортивной драме “Один вдох”, киллершу в “Надежде”, одну из вершин любовного треугольника в “Трое”, капитана полиции в “Человеке из Подольска” и жертву вируса в “Эпидемии”. “Актером года” жюри признало Антона Хабарова, исполнившего главную роль в телесериале “Казанова”. “Прорывом года” признали актрису Стасю Милославскую, сыгравшую в экшен-драме “На острие”, в байопике “Стрельцов”, в триллере “Колл-центр”.

Награды в номинации “Мастер-класс года” был удостоен прославленный композитор Алексей Рыбников. В номинации “Продюсеры года” победила команда создателей целого ряда успешных кино- и телепроектов – Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк. “Фильмом года” признали историческую драму Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”.

Мария Андреева Роман Курцын Наташа Меркулова и Алексей Чупов Дарья Повереннова Анна Чурина Лариса Вербицкая Алексей Рыбников Илья Бачурин Максим Шабалин и Ирина Гринева Елена Захарова Александра Урсуляк Эвелина Бледанс