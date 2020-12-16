 

Госдума РФ приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

16.12.2020, 15:52, Разное
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Государственная Дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон об запрете на оскорбление граждан представителями власти. Теперь хамоватым чиновникам придётся платить за своё поведение от 50 до 100 тысяч рублей.

Более того, в случае повторного нарушения закона штрафы могут быть увеличены до 150 тысяч рублей. Кроме того, парламентарии расширили определение оскорбления. Теперь к нему будут приравниваться все действия по унижению достоинства человека, выраженные не только в грубой, но и любой другой нарушающей нормы морали форме, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в 2019 году был принят аналогичный закон о запрете на оскорбление представителей власти, за нарушение которого также предусматривались крупные штрафы. Таким образом, благодаря новому документу простые граждане и чиновники были уравновешены в правах.



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