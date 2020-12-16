В Подмосковье обнаружили автомобиль с полутора тысячами свертков с героином

16.12.2020, 15:52, Разное

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В Московской области полицейские остановили автомобиль, в котором находились трое мигрантов из стран Средней Азии. Машина оказалась буквально набитой наркотиками.

У мужчин 39, 43 и 45 лет обнаружили около полутора тысяч свертков с подозрительным веществом. Результаты химического анализа показали, что это был героин. В ходе обысков в жилище наркодилеров обнаружили ещё две сотни свертков. Совокупная масса обнаруженных упаковок составила свыше четырёх килограммов.

Все трое уроженцев ближнего зарубежья были заключены под стражу. В отношении них было заведено уголовное дело о наркоторговле, передаёт интернет-издание “Подмосковье сегодня”.