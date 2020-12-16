Показуха или забота? Как правительство будет стабилизировать цены на продукты

16.12.2020, 15:53, Разное

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Правительство принялось решать проблему с повышением цен на базовые продукты питания. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин жестко раскритиковал Минэкономразвития и обвинил чиновников в бездействии. «МБХ медиа» рассказывает, как новые постановления повлияют на конечную стоимость продуктов, и какую поддержку власти готовы оказать производителям.

Цены под контролем

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны урегулировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Генпрокуратура установила, что за этот год сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9% и хлеб — на 6,3%. В ведомстве назвали это подорожание «необоснованным». Проблема привлекла внимание президента, который поручил правительству взять ситуацию под контроль в предельно сжатый, недельный срок. «Сейчас рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на товары растут вне всякой связи с пандемией и производством», — возмущался Владимир Путин на совещании с представителями Минэкономразвития.

Сразу после этого правительство утвердило состав межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на наиболее востребованные группы товаров.

Согласно одному из постановлений, Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны будут заключить специальные соглашения с производителями и торговыми сетями «для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Действие этих соглашений распространится только на сахар и подсолнечное масло. Следить за тем, как они исполняются, поручено Федеральной налоговой службе на основе данных онлайн-касс.

Подписание соглашения с производителями и торговыми сетями должно состоятся 18 декабря. Предполагается, что это поможет сократить цены на сахар до 46 рублей за килограмм для розничных покупателей, а на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр. Кроме того с января 2021 года будет увеличена на 30% запретительная вывозная таможенная пошлина на семена подсолнечника. В настоящее время она составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

Помимо этого правительство устанавливает тарифные квоты на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы в размере 17,5 миллиона тонн. Экспорт пшеницы будет облагаться дополнительной пошлиной — 25 евро за тонну. Правила вступят в силу с 15 февраля и будут действовать до 30 июня следующего года. Нововведения касаются только продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза.

Также планируется ввести государственные субсидии для производителей муки и мукомолов. С их помощью они смогут возместить часть затрат на приобретение пшеницы. Из документа следует, что мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей и среднемесячной ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированным с учетом инфляции. По мнению чиновников, такие меры помогут стабилизировать цены на муку и хлеб. Всего планируется выделить на эти цели из бюджета более семи миллиардов рублей.

Естественная корректировка цен

Экономист Андрей Мовчан считает, что временное подорожание продовольственных продуктов — естественный процесс, который во многом зависит от урожайности того или иного года. А в действиях властей больше показухи, чем реальной борьбы за благосостояние народа.

«Если смотреть долгосрочно, то цены на эти продукты питания растут не быстрее инфляции. Механизмов корректировки этих цен уже достаточно много, и Минсельхоз достаточно хорошо с этим справлялся в прошлые годы. Действительно цены на сахар и цены на пшеницу определяются во многом по размеру квот, которые выделялись на экспорт. А этот размер квот четко регулируется Минсельхозом вне зависимости от ситуации на внешних рынках. Так что, на мой взгляд, никакие дополнительные постановления не нужны. Я не думаю, что эта кампания носит действительно серьезный характер, здесь больше показухи. И вряд ли она окажет серьезное влияние на рынок, вряд ли она приведет к образованию дефицита, например, — рассказал “МБХ медиа” Мовчан. — Руководство страны решило продемонстрировать, что оно заботится о людях, не очень думая о том, стоит ли о них заботиться и как о них заботиться. Год назад цены были такими же как сейчас, и никто ни на что не пытался влиять. Производители никаких цен не поднимали. Речь идет просто о сезонной корректировке, о том, что в этом году урожай хуже, поэтому, естественно, на внешнем и на внутреннем рынке цены поднялись. Такое бывало в нашей жизни не раз: урожай хуже — выше цены; урожай лучше — ниже цены».

Дарья Баева