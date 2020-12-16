 

Показуха или забота? Как правительство будет стабилизировать цены на продукты

16.12.2020, 15:53, Разное
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Правительство принялось решать проблему с повышением цен на базовые продукты питания. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин жестко раскритиковал Минэкономразвития и обвинил чиновников в бездействии. «МБХ медиа» рассказывает, как новые постановления повлияют на конечную стоимость продуктов, и какую поддержку власти готовы оказать производителям.

Цены под контролем

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны урегулировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Генпрокуратура установила, что за этот год сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9% и хлеб — на 6,3%. В ведомстве назвали это подорожание «необоснованным». Проблема привлекла внимание президента, который поручил правительству взять ситуацию под контроль в предельно сжатый, недельный срок. «Сейчас рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на товары растут вне всякой связи с пандемией и производством», — возмущался Владимир Путин на совещании с представителями Минэкономразвития.

Сразу после этого правительство утвердило состав межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на наиболее востребованные группы товаров.

Как правительство будет стабилизировать цены на продуктыСогласно одному из постановлений, Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны будут заключить специальные соглашения с производителями и торговыми сетями «для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Действие этих соглашений распространится только на сахар и подсолнечное масло. Следить за тем, как они исполняются, поручено Федеральной налоговой службе на основе данных онлайн-касс.

Подписание соглашения с производителями и торговыми сетями должно состоятся 18 декабря. Предполагается, что это поможет сократить цены на сахар до 46 рублей за килограмм для розничных покупателей, а на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр. Кроме того с января 2021 года будет увеличена на 30% запретительная вывозная таможенная пошлина на семена подсолнечника. В настоящее время она составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

Помимо этого правительство устанавливает тарифные квоты на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы в размере 17,5 миллиона тонн. Экспорт пшеницы будет облагаться дополнительной пошлиной — 25 евро за тонну. Правила вступят в силу с 15 февраля и будут действовать до 30 июня следующего года. Нововведения касаются только продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза.

Также планируется ввести государственные субсидии для производителей муки и мукомолов. С их помощью они смогут возместить часть затрат на приобретение пшеницы. Из документа следует, что мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей и среднемесячной ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированным с учетом инфляции. По мнению чиновников, такие меры помогут стабилизировать цены на муку и хлеб. Всего планируется выделить на эти цели из бюджета более семи миллиардов рублей.

Естественная корректировка цен

Экономист Андрей Мовчан считает, что временное подорожание продовольственных продуктов — естественный процесс, который во многом зависит от урожайности того или иного года. А в действиях властей больше показухи, чем реальной борьбы за благосостояние народа.

«Если смотреть долгосрочно, то цены на эти продукты питания растут не быстрее инфляции. Механизмов корректировки этих цен уже достаточно много, и Минсельхоз достаточно хорошо с этим справлялся в прошлые годы. Действительно цены на сахар и цены на пшеницу определяются во многом по размеру квот, которые выделялись на экспорт. А этот размер квот четко регулируется Минсельхозом вне зависимости от ситуации на внешних рынках. Так что, на мой взгляд, никакие дополнительные постановления не нужны. Я не думаю, что эта кампания носит действительно серьезный характер, здесь больше показухи. И вряд ли она окажет серьезное влияние на рынок, вряд ли она приведет к образованию дефицита, например, — рассказал “МБХ медиа” Мовчан. — Руководство страны решило продемонстрировать, что оно заботится о людях, не очень думая о том, стоит ли о них заботиться и как о них заботиться. Год назад цены были такими же как сейчас, и никто ни на что не пытался влиять. Производители никаких цен не поднимали. Речь идет просто о сезонной корректировке, о том, что в этом году урожай хуже, поэтому, естественно, на внешнем и на внутреннем рынке цены поднялись. Такое бывало в нашей жизни не раз: урожай хуже — выше цены; урожай лучше — ниже цены».

Дарья Баева



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