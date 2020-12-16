 

COVID-19 оказался опаснее сезонного гриппа

16.12.2020, 15:50, Разное
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Ученые установили, что COVID-19 является опаснее, нежели сезонный грипп. Исследование эту тему проводили специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета.
В ходе анализа данных по США эксперты обнаружили, что среди пациентов с коронавирусом, которые попали в больницу, присутствовала повышенная потребность в пребывании под аппаратами ИВЛ. Также они отметили большое число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, более длительное лечение в стенах медучреждения, нежели при сезонном гриппе. Кроме того, в случае с COVID-19 фиксируется высокий показатель летальности.

Оба заболевание поражают легкие человека, но коронавирус способен затрагивать и другие органы организма. При COVID-19 наступают более серьезные осложнения, такие как повреждение печени и почек, сердечные болезни, инсульт, тяжелый септический шок, скачки давления, сахарный диабет, чрезмерная свертываемость крови.



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