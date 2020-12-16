Назван самый популярный напиток для борьбы с ожирением

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16.12.2020, 15:50, Разное
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Ученые из Университета Колорадо назвали самый популярный напиток, который может бороться с ожирением. Речь идет об обычной воде.
В ходе проведения научной работы эксперты обнаружили, что фруктоза способствует повышенному выбросу гормона, который называется вазопрессин. Он имеет тесную взаимосвязь с сахарным диабетом и увеличением массы тела. Употребление обычной воды подавляет гормон и облегчает неприятные симптомы у тучных мышей.

Потребление дневной нормы жидкости эффективно помогает бороться с лишними килограммами. К тому же облегчается состояние человека, имеющего метаболический синдром. В ходе проведения эксперимента научные сотрудники поили грызунов сладкой водой с добавлением фруктозы. Они выяснили, что такой напиток стимулирует продуцирование вазопрессина. Последний, в свою очередь, сохраняет жидкость в виде жира, поэтому появляется обезвоживание и ожирение. Ситуацию улучшало добавление в рацион подопытных животых обычной воды.

В рамках данного исследования исследователи впервые показали воздействие вазопрессина на процессы, связанные с диабетом и ожирением. Они надеются, что полученные результаты помогут минимизировать негативные процессы, развивающиеся в организме.



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