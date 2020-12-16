Экономические угрозы могут менять структуру мозга

16.12.2020, 15:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Мозг пластичен?

Структура головного мозга человека способна меняться под действием жизненного опыта, это свойство называется нейропластичностью или пластичностью мозга. Эти изменения могут включать образование новых нервных связей и ослабление старых, а также появление новых нейронов. Авторы нового исследования объясняют, что изменениями в организации мозга можно объяснить, например, то, что когда мы слышим в чужой стране знакомый язык, наше внимание мгновенно активизируется.

В новом исследовании ученые хотели узнать, может ли меняться структура головного мозга под действием важных «экономических раздражителей».

Мозг и экономика

В исследовании приняли участие 29 человек. Они играли в игру, в которой нужно было реагировать на звуковые стимулы. Она была основана на тесте с задержкой материального стимула (monetary incentive delay task), который широко применяется для изучения реакции нервной системы на вознаграждение. Разные звуки в игре были связаны с различными финансовыми потерями (их оценивали условными денежными единицами). Чтобы избежать потерь, нужно было быстро и точно реагировать на них.

Авторы исследования указывают, что некоторые быстрые реакции головного мозга на экономические стимулы хорошо известны: например, звук игрового автомата может немедленно вызывать ассоциацию с денежным выигрышем.

Ученые оценили изменения в деятельности головного мозга участников при помощи электро-физиологиеских методов (электроэнцефалографии и оценки негативности рассогласования). Оказалось, что участие в такой игре со временем приводит к пластическим изменениям в коре головного мозга (ее части, которая отвечает за слух). Эти изменения способствуют более точному различению звуков, которые связаны с денежными потерями.

Авторы исследования пришли к выводу, что экономический опыт может менять строение головного мозга и, как следствие, восприятие раздражителей из внешнего мира. Исследование показало, что со временем мозг начинает воспринимать сигналы, которые предупреждают об экономических проблемах, автоматически.

«Это первый эксперимент, которые подтверждает, что экономическая деятельность может активно менять мозг», – сказал Алексей Горин из Института когнитивной нейронауки Высшей школы экономики, соавтор исследования.