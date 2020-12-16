 

Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Милые фото

16.12.2020, 15:41, Новости дня
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Звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Ирина Билык, NK, Dorofeeva, Michelle Andrade, участники группы Kazka, певцы Monatik и Alekseev приняли участие в съемках социального фотопроекта в поддержку бездомных животных.

Фотографии артистов с питомцами Гостомельского приюта размещены на странице проекта в Instagram.

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Alekseev cфотографировался для календаря с собакой по кличке Джина и призвал взять питомца с улицы.

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Публикация от * (@takeapetua)

Dorofeeva приняла участие в съемках вместе с питомцем по кличке Арчи.

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Публикация от * (@takeapetua)

Съемки социального календаря проходили в Киеве. Он появится в продаже с 25 декабря 2020 года, а все вырученные средства пойдут на развитие и помощь Гостомельскому приюту. 

Социальный проект реализуется с 2015 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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