 

Кличко: Генподрядчик давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста и отремонтирует опоры за свой счет

16.12.2020, 15:41, Новости дня
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Генеральный подрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста, проведет ремонт за свой счет, а Киев обратится в суд, чтобы возместить убытки за поврежденные при падении опор автомобили горожан. Об этом киевский городской голова Виталий Кличко написал на своей странице в Faсebook. 

“Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызвали сомнения в надежности укрепления, – демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет”, – отметил он.

Мэр столицы добавил, что выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору как независимая организация.

“Прокуратура столицы открыла уголовное производство по статье “Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений”. И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом, как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это – моя репутация!” – написал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2833399460211922

В Киеве 15 декабря на Шулявском мосту упали опоры линии электропередач, в результате было повреждено восемь машин и ограничено движение транспорта. Кличко заявил, что главная ответственность за падение опор лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ, и виновные должны понести уголовную ответственность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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