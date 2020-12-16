 

Лувр продал за €80 тыс. “свидание” с “Мона Лизой” без стекла

16.12.2020, 15:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Парижский музей Лувр продал на аукционе за €80 тыс. (2,7 млн грн) возможность присутствовать на ежегодном осмотре “Моны Лизы”. Об этом говорится в пресс-релизе аукционного дома Christieʼs.

“Мону Лизу” ежегодно ненадолго отцепляют от стены музея и достают из-под стекла. Это делается для того, чтобы проверить целостность картины. Однако никогда ранее при этом не присутствовали посторонние посетители музея.

Вместе с победителем аукциона на осмотре картины будет присутствовать также президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Изначальная стоимость лота была €10 тыс. (338 тыс. грн). 

Как отмечает CNN, музей также продал частную экскурсию по музею с Мартинесом (€38 тыс.), ночную экскурсию по музею при свете фонарей (€38 тыс.) и посещение симфонического концерта в одном из залов музея (€42 тыс.).

“Мона Лиза” постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на нее серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в нее камень, повредив краску. С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически ее осматривают.

Картина “Мона Лиза” кисти итальянского художника Леонардо да Винчи является одним из самых известных произведений искусства. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, написана между 1503-м и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

19.09 / В России – более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за два месяца

02.07 / США об участии крымчан в российских опросах: Повторяем, что Крым – это Украина

20.10 / США заподозрили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple

18.11 / В Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года

06.10 / Россия отказалась оправдываться перед Германией в ситуации вокруг Навального

23.07 / В Думе выступили против штрафов мотоциклистам за лавирование

25.10 / США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе

29.07 / Что видят россияне в протестном движении Black Lives Matter?

25.10 / В Украине явка на местных выборах на 20.00 составила 35,94% – “Опора”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска