Лувр продал за €80 тыс. “свидание” с “Мона Лизой” без стекла

16.12.2020, 15:40, Новости дня

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Парижский музей Лувр продал на аукционе за €80 тыс. (2,7 млн грн) возможность присутствовать на ежегодном осмотре “Моны Лизы”. Об этом говорится в пресс-релизе аукционного дома Christieʼs.

“Мону Лизу” ежегодно ненадолго отцепляют от стены музея и достают из-под стекла. Это делается для того, чтобы проверить целостность картины. Однако никогда ранее при этом не присутствовали посторонние посетители музея.

Вместе с победителем аукциона на осмотре картины будет присутствовать также президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Изначальная стоимость лота была €10 тыс. (338 тыс. грн).

Как отмечает CNN, музей также продал частную экскурсию по музею с Мартинесом (€38 тыс.), ночную экскурсию по музею при свете фонарей (€38 тыс.) и посещение симфонического концерта в одном из залов музея (€42 тыс.).

“Мона Лиза” постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на нее серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в нее камень, повредив краску. С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически ее осматривают.

Картина “Мона Лиза” кисти итальянского художника Леонардо да Винчи является одним из самых известных произведений искусства. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, написана между 1503-м и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.