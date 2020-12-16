Собянин одобрил новый пакет мер поддержки бизнеса Москвы

16.12.2020, 15:36, Новости дня

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Пятый пакет мер поддержки бизнеса в условиях COVID одобрен в Москве, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе сообщили, что «столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки», программы, действовавшие в 2020 году, будут продлены на 2021 год, передает ТАСС.

Соответствующие постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа неблагоприятной ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях продолжающейся пандемии COVID-19», – добавили в пресс-службе.

В частности, «продлевается действие программы «14 субсидий», в рамках которых малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, ряд других расходов».

«В порядок предоставления субсидий внесены изменения, целью которых является расширение круга получателей поддержки, упрощение процедуры рассмотрения и экспертизы заявок. (…) В настоящее время программой «14 субсидий» воспользовались порядка 3 тыс. малых и средних предприятий, общая сумма поддержки составила 2,6 млрд рублей», – уточнили в пресс- службе.

Пятый пакет антикризисных мер включает субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов МСП. На шесть месяцев – до 1 июля 2021 года – продлеваются меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях.

Субсидируемая процентная ставка составляет: до 6% по кредитам, оформленным до 15 апреля 2020 года, – лимит кредитования не более 100 млн рублей; до 8% по кредитам, оформленным после 15 апреля 2020 года, – лимит кредитования не более 35 млн рублей. Заявки на реструктуризацию текущего кредита или на получение льготного кредита рассматриваются в банках-партнерах.

«Ряд субъектов малого и среднего предпринимательства освобождается от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах за период с марта по июнь 2020 года, в течение которого наблюдалось резкое снижение объемов продаж в связи с действием режима самоизоляции и приостановлением многих видов деятельности. Речь идет о более 1,2 тыс. нестационарных объектах продовольственной специализации, торгующих мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами, а также о восьми объектах общественного питания, размещенных в парках культуры и отдыха», – также сообщили в пресс-службе.

Кроме того, до конца 2020 года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, осуществляющие нестационарную торговлю.

На период действия ограничений по проведению культурных и досуговых мероприятий – с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года – от уплаты арендных платежей освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и предоставления бытовых услуг населению в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы, за исключением парков культуры и отдыха.

Также пятый пакет антикризисных мер поддержки включает установление минимальной арендной ставки и продление имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с действующим порядком данные льготы должны были утратить силу 31 декабря 2020 года.