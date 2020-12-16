 

Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией

16.12.2020, 15:36, Новости дня
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Берлин заинтересован в хороших стратегических отношениях с Москвой, потребности в новом старте нет, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», – передает ее слова РИА «Новости».

Меркель отметила, что не считает, что «есть необходимость в новом старте в отношениях» с Москвой. Она также назвала основные «значительные события», которые, по ее мнению, осложняют отношения с Россией: это инцидент «в связи с (Алексеем) Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине», а также то, что «мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе».

Канцлер также подчеркнула, что отношение правительства ФРГ к проекту «Северный поток – 2» не менялось. «Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», – сказала Меркель.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер.



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