Мнение: Каток «Проект»
16.12.2020, 15:08,
Разное
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Кучно пошло. «Проект» выдал очередное расследование.
В публикации и видео – много информации, в том числе и о крепкой мужской дружбе главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина с миллиардером Годом Нисановым.
У Нарышкина есть дочь. Дословно: «Свое 30-летие девушка отмечала на корабле «Флотилии Radisson», принадлежащей Нисанову, вместе со своей подругой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой».
В общем, расследование «Проекта» – хорошая работа. Кропотливая и долгая (о том, что «Проект» занимается расследованием о Годе Нисанове, слышал еще весной)…
И мне интересно, кто следующий? Бортников? Сечин? Шойгу? Греф? Колокольцев? Чубайс? По кому еще проедется каток «Проекта»? И будет ли в России хоть какая-то реакция официальных персон и стурктур? Или традиционно ограничатся чем-то уже опробованного «Тьфу на вас…» или «Вывсёврете…»?
Иллюстрация отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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