На помойке в Брянске нашли мумию мертвой женщины

16.12.2020, 14:58, Разное

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На одной из свалок Брянска обнаружили тело мертвой женщины, которое начало мумифицироваться. Фотография трупа была опубликована в интернете.

Тело было найдено на свалке, расположенной около дома №113 на Дятьковской улице. Личность погибшей, как и история попадания её тела на помойке остаются неизвестными. В настоящее время местные правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего, сообщает Vse42.ru.