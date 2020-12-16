 

Популярный в России продукт оказался способным снижать уровень сахара и защищать сердце

16.12.2020, 14:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исполнительный директор НИЦ “Здоровое питание” Зинаида Медведева рассказала, что популярная среди россиян гречневая каша является практически “суперпродуктом”. Привычное многим блюдо обладает множеством полезных свойств.

По словам Медведевой, гречка содержит много белка, железа, селена и важного для иммунитета цинка. Эти вещества также делают кашу полезной для органов пищеварения. Кроме того, недавние исследования выявили способность гречневой крупы понижать уровень сахара в крови и укреплению сердечно-сосудистой системы. В частности, она помогает улучшить проводимость нервных волокон сердца, сообщает телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / «Нож у горла НАТО»: почему Беларусь важна для США

17.10 / Эксперт о переговорах Лукашенко с оппозицией: Реального диалога не будет – только имитация

17.11 / Мнение: Причины успехов Польши, выплата долгов за тёзку и карантин в Бурятии

08.07 / «Если кто переживает, то мы не загораем»: Победившие рак Сенчукова и Рыбин отдыхали без одежды

22.09 / Китай начал выплату компенсаций своим гражданам, пострадавшим от приватизации 90-ых годов

07.08 / Осторожно, спойлер в зале суда

13.07 / «Чаще пьет и мочится» – тревожные симптомы диабета у ребенка

13.09 / Мнение: Как хорошо быть иностранцем

13.11 / Новый метод лечения отравлений ускоряет выведение алкоголя из организма в три раза

15.09 / Глюкоза пришла на день рождения Давлетярова в платье с экстремальным декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска