Полноценная замена Galaxy Note20: В Сети появились большие рендеры Samsung Galaxy S21 Ultra со стилусом S Pen

16.12.2020, 14:56, Разное

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Компания Samsung подготовила полноценную замену Galaxy Note20, об этом сообщают эксперты после появления больших и качественных рендеров нового флагмана от южнокорейского производителя. В Galaxy S21 Ultra нет наушников и зарядки в комплекте, но вместе с телефоном покупатель получит фирменный стилус S Pen.

Новый потенциальный флагман Samsung станет одним из первых, открывших продажи 2021 года. Несмотря на пока не представленную подробную информацию о характеристиках Galaxy S21 Ultra, в интернете уже обнародовали красивые рендеры. Как видно из представленных изображений, устройство укомплектуют пером-стилусом S Pen, что поможет ему, согласно прогнозам техноблогеров, вытеснить с рынка Galaxy Note20 от той же Samsung. При этом модный и функциональный аксессуар к телефону не только будет поставляться вместе с некоторыми моделями чехлов, но и поступит в отдельную продажу.

Традиционные же наушники и зарядка в коробке поставки отсутствуют, что, между тем, снизит стоимость новинки и для многих поклонников продукции корпорации из Южной Кореи не будет проблематичным. На картинках в Сети само перо представлено в разных цветовых решениях. Однако в первой партии, выведенной на рынок, S Pen, значившийся в каталоге под номером EJ-PG998, будет черным. Из того, что уже сейчас известно о новом флагманском смартфоне, его оснащение составит два варианта однокристальных процессоров, Snapdragon 888 от Qualcomm и Exynos 2100.

Также производитель изменил характеристики основной и фронтальной камер и увеличил вместительность флэш-накопителей основной памяти, в новом поколении она составит от 128 до 512 гигабайт. При этом ценник девайсов линейки, выполненной в белом, черном, сером, серебристом, розовом и фиолетовом цветах, должен быть, если верить информации инсайдеров, невысоким. Все подробности следует ожидать 14 января, в день официальной премьеры Samsung Galaxy S21.