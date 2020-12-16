Диетолог Гюртлер рассказала, какие продукты вызывают прыщи

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16.12.2020, 14:56, Разное
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Немецкий диетолог Анна Гюртлер объяснила, что воспаление кожи происходит по причине внешних факторов и неправильного питания. Медик назвала продукты, вызывающие прыщи.
В подростковом возрасте практически все сталкиваются с кожными высыпаниями, но данная проблема может возникать и в более взрослом возрасте. Связано это со стрессами, влиянием окружающей среды и гормональными сбоями. Прыщи и чёрные точки могут появиться из-за неправильного питания: если человек употребляет пищу с высоким содержанием простых сахаров, то на лице будут покраснения.

Консультант по здоровому питанию Анна Гюртлер объяснила, что переработанные зерновые, кисломолочные и полинасыщенные продукты содержат большое количество этих соединений. Поэтому при регулярном употреблении данной пищи наблюдается появление прыщей и чёрных точек.

Вдобавок ко всему, у любителей сладостей также ухудшается состояние и цвет кожи лица. Диетолог рекомендует заменить пирожные и выпечку фруктами и ягодами.



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