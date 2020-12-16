Несовершенная система оповещения о ракетной атаке в США может привести к ядерной войне

16.12.2020, 14:56, Разное

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США могут начать ядерную войну из-за неполадок в оснащении функционала противоракетной обороны. К таким серьезным последствиям способны привести проблемы несовершенной системы оповещений о ракетных атаках.

Проведенные недавно Россией военные учения не только вызвали настоящий переполох за рубежом, но и показало уязвимые места в оснащении оборонной системы США. Обычные тренировки едва не привели к началу ядерной войны из-за неполадок в системе противоракетного оповещения ВВС Соединенных Штатов. Об этом заявляет российский военный эксперт Юрий Кнутов, приводя пример ложного срабатывания оповестительного функционала на американской военной базе в немецком Раммштайне.

Причиной сбоя стали российские тренировочные запуски ракет «Булава» на полигоне Чижа с борта подводной лодки «Владимир Мономах» в акватории Охотского моря. Юрий Кнутов, руководящий музеем войск ПВО, уверен, что еще один случай подобной реакции техники Соединенных Штатов может способствовать началу вооруженного конфликта глобального масштаба. Так, в Германии в зоне базирования американских войск расположены как самолеты для доставки ядерных боеголовок, так и сами бомбы.

Специалист отметил, что в случае с учебным характером срабатывания сигнала тревоги, руководство военных сил США обязано было заявить об этом. Поскольку никаких объяснений официальные представители Пентагона не предоставили, следовательно, речь идет о ложном срабатывании. В таком случае можно говорить о больших проблемах с оборудованием ВВС Соединенных Штатов, неправильное функционирование которого может привести к ядерной войне, запустив в сторону соседних стран боевые ракеты. Причем первой в список вероятной цели несовершенства системы оповещения о ракетных атаках может стать Российская Федерация.