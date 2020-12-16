Каждый десятый житель Испании заразился SARS-Cov-2 — исследование

16.12.2020, 14:54, Разное

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В ходе общенационального популяционного исследования серопревалентности ученые протестировали на антитела и опросили более 51,4 жителей Испании в ноябре. Участники были выбраны случайным образом из муниципальных списков домохозяйств во всех регионах страны.

На основе полученных данных ученые смогли рассчитать диапазон серопревалентности — число людей в популяции с положительным тестом на конкретную инфекцию. Результаты исследования показали, что к ноябрю с вирусом столкнулись порядка 10% населения Испании, или 4,7 миллиона человек.

«Каждый десятый человек, живущий в Испании, был заражен коронавирусом. Половина людей переболели во время первой весенней волны, еще половина — осенью», – сообщила директор Института здоровья Карлоса III Ракель Йотти.

Первое популяционное исследование на антитела ученые Института здоровья Карлоса III провели в мае, и на тот момент это был самый масштабный анализ подобного рода в мире. В анализ были включены данные свыше 61 тысячи людей, которые отвечали на вопросы о своем самочувствии и проходили тестирование на антитела. Полученные данные фактически поставили крест на слабой надежде достичь коллективного иммунитета через максимальное число заразившихся. Несмотря на то, что Испания была одной из самых пострадавших в первой волне COVID-19 стран, IgG антитела имели всего 5,2% населения.

Причем показатели были выше (7-10%) в «горячих точках», таких как Мадрид и Барселона, в то время как в прибрежных регионах, менее пострадавших от эпидемии, число переболевших оказалось значительно меньше.

«В свете этих результатов любой предложенный подход по достижению коллективного иммунитета посредством естественного инфицирования является не только крайне неэтичным, но и недостижимым», – написали авторы. Ученые подчеркивают, что по меньшей мере 90% населения Испании до сих пор подвержены воздействию патогена, в то время как для приобретения коллективного иммунитета необходимо не менее 60% переболевших или получивших вакцину.