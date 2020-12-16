«Все эти новости забавно читать»

16.12.2020, 14:50, Разное

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Лавров впервые прокомментировал расследование о причастности ФСБ к покушению на Навального.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального сводятся к «объявлениям» западных стран и свидетельствуют об утрате навыков в дипломатии. Его выступление во время визита в Хорватию цитирует «Интерфакс».

«Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили», — сказал Лавров в Загребе.

«Все эти новости забавно читать», — продолжил он. По его словам, стиль повествования в сообщениях о Навальном свидетельствует об «отсутствии каких-либо навыков нормальной дипломатической работы» у стран Запада.

«Вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — подчеркнул министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большой Брат на службе Открытого Общества. Уроки расследования Bellingcat, Insider, Der Spiegel об отравителях Навального: государство может быть страшным, но оно не может быть нелепым

14 декабря расследователи The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel установили личности восьми сотрудников секретного подразделения Федеральной службы безопасности РФ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального боевым веществом «Новичок».

Данные телефонных биллингов показывают, что ФСБ могла следить за Навальным с 2017 года, а спецгруппа агентов средовала за политиком в разные города страны. Во время поездки в Калининград яд могла получить супруга оппозиционера Юлия Навальная, считают расследователи.